Någon ska ha brutit sig in i en bostad i Ålem under valborg.

Det var under valborg som några tjuvar på cykel tog sig till en bostad i Ålem. De ska sedan ha tagit sig in i bostaden genom ett fönster. Huset är under renovering och ingen bor i det för tillfället. Cyklarna har efter inbrottet lämnats kvar på platsen. Den motorcykel som stals från plats ska senare ha återfunnits i Oskarshamn. Det är oklart om något mer stulits från bostaden och det finns inga misstänka.