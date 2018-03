Stjärnband till Kalmar

Lördag den 24 mars, kommer Sveriges nya stjärnband inom bluesen Urban Allstars till Kalmar för en spelning på Söderport.

Urban Allstars bildades av bluesgitarristen Claes Parmland och basisten Urban Hed i samband med en privat festspelning. I bandet ingår också Thomas Grahn, sång/munspel, Thomas "Mr Blue" Hammarlund, sång/gitarr, Fredrik "Freguz" von Werder, piano och Tommy "Big T" Moberg, sång/trummor.

Samtliga medlemmar i bandet är mycket rutinerade musiker som under årens lopp spelat och medverkat i många olika band. Urban Allstars har hittills gett ut en cd, den kritikerrosade "Loitering On The West Side" som utkom 2017. Bandet spelar företrädesvis klassisk Chicagoblues uppblandat med southern "down home" blues från Louisiana samt västkustblues med inslag av R&B.