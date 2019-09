Under helgen spelas barnteater på Kristallen i Nybro. Under lördagseftermiddagen sätts teatern Far och Flyg upp med Alfons Åberg upp. Då ger sig Alfons och hans pappa ut på äventyr - helikopterturer i djungeln, spökerier och en rymdinvasion.

På scenen medverkar skådespelarna Peter Sjöstrand och Pontus Larsson. Arrangörer är Comedy Art Theatr.