Brunt vatten ska spolas bort från vattenledningarna

Foto: Pia Olofsson

Nybros vattennät ska spolas rent från sediment i rören. Med start i Hanemåla på torsdag ska vattenledningsnätet stängas av i etapper under spolningen.

Alla berörda hushåll har fått eller kommer att få ett brev i brevlådan från Nybro Energi om vilka dagar som gäller för den egna fastigheten. Men det gäller att se upp.

– De som blir berörda får information i brevlådan veckan innan arbetet påbörjas. Sedan kan det vara så att vissa fastigheter blir berörda mer än en gång, vid två tillfällen, medan grannen bara blir berörd en gång. Det gäller att läsa noga på lapparna, om det är en eller två dagar, säger Nybros VA-chef Johan Johannesson.

Det är företaget Pollex AB som gör renspolning av vattenledningsnätet i Nybro tätort på uppdrag av Nybro Energi. Meningen är att detta ska förbättra vattenkvaliteten.

Med hjälp av luft och vatten spolar de ledningsnätet för att bli av med sediment som byggts upp under lång tid i ledningsnätet och orsakar brunt vatten. Det luftblandade vattnet leds in via brand- eller spolposter i ledningsnätet och för bort avlagringar av järn och mangan från rören.

Spolningen gäller tätorten som delats upp i två delar, där arbetet inleds i den södra delen, som i sin tur delats upp i 27 mindre etapper.

– Först i ordningen blir Bindarevägen och Plöjarevägen, sedan går vi igenom Hanemåla och fortsätter successivt norrut, säger Johan Johannesson.

– Alla abonnenter i respektive område kommer att bli utan vatten. Det kan bli under dagen ibland, på natten ibland. Är det kritiska verksamheter som kräver vatten kommer vi ställa ut tankar till den typen av verksamhet.

För vissa kunder krävs det flera spolningar, vilket framgår av informationen som kommer hem i brevlådan, meddelar det kommunala bolaget.

Projektet beräknas pågå under två år.