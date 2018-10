Natten mellan onsdagen och torsdagen skrämdes tjuvar bort från Nybros kyrkogård.

Enligt polisen ska någon eller några ha försökt ta sig in i Nybro kyrkogårdsförvaltnings lokaler genom att krossa rutan i en dörr. De ska sedan ha sträckt sig in, låst upp dörren inifrån och klivit in. Men då gick larmet.

– Då stack man från platsen utan att ha fått något med sig, säger Robert Loeffel, presstalesperson vid polisens Region Syd.

Polisen har ännu ingen gripen för brottet.