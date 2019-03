Hallå där!

Foto: Anna Borg

Jessica Kinnander från Nybro Rotaryklubb. I slutet av veckan startar klubben en ny aktivitet - Rotarytåget.

1. Vad innebär Rotarytåget?

Vi planerar en promenadrunda runt om i Nybro. Upphämtning av nya ”promenerare” sker antingen vid fasta platser, eller hemma hos er (anges vid anmälan). Lite som en hop-on-hop-off-buss. Vi promenerar tillsammans i ett tempo så att alla hänger med.

2. Vilket är syftet?

– Samlar in pengar till välgörenhet samtidigt som vi nätverkar och kommer i form under trevliga former. Den fysiska aktiviteten gör att vi tänker bättre och ökar vår kreativitet.

3. Hur går insamlingen till?

– Vi tar en avgift på 20 kronor per person som går till något av våra välgörenhetsprojekt.

4. Vilka projekt samlar ni in till?

– Vi har en lista på tänkbara projekt och på nästa styrelsemöte den 29 mars beslutas om vilka vi satsar på i år. Generellt väljer vi projekt som gör gott här lokalt i Nybro.