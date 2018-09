Bil och älg i olycka – riksväg 25 avstängd

Vid 22.23 inkom ett larm om en trafikolycka på väg 25 i höjd med Örsjö i Nybro kommun.

Trafiken leds om under arbetet.

Det är inledningsvis oklart vad som har skett, men av larmet framgår att minst en personbil och en älg ska vara inblandade. Bilen ska ha dragit ner cirka 25 meter vajerräcke, enligt uppgift till SOS Alarms händelseinformation.

Räddningstjänst och ambulans åkte till platsen. Räddningstjänsten arbetar med att sanera vägen.

Vägen är avstängd under arbetet som beräknas pågå till midnatt, enligt Trafikverket. Trafiken leds om via Örsjö under tiden.

Texten uppdateras.