Flygsfors

Under sommaren har dammen i Flygsfors delvis tömts på vatten. Representanter från Nybro kommun har besökt dammen två gånger och konstaterat att vattnet rinner bakåt i dammen in i en grävd fåra. Orsaken kan vara en ventil som finns i anslutning till dammen. Nybro kommun och Flygsfors/Gadderås IF har ett nyttjanderättsavtal gällande dammen i Flygsfors. Nu utreder vattenenheten på länsstyrelsen i Kalmar län om vattenanläggningen används enligt föreskrifter.