Skolkamrat insjuknade i cancer - elever har visat stöd genom egen insamling

När en elev på Madesjöskolan insjuknade i cancer bestämde sig skolan att starta en egen insamling. Under fyra veckor har skolbarnen samlat in drygt 8 000 kronor.

För en tid sedan insjuknade ett av barnen på Madesjöskolan i cancer. På grund av sjukdomen har hon förlorat synen, men är på bättringsvägen.

I samband med ett motionslopp i början av maj beslutade skolpersonalen att starta en egen insamling till barncancerfonden, som heter "Barn vill och kan".

– Det som har hänt påverkar oss alla. Det har känts angeläget och jättebra både för oss och för barnen att göra något på riktigt, berättar Cecilia Hansson, som är fritidsledare på Madesjöskolan.

Engagemanget har varit stort och eleverna har själva samlat tomma flaskor och burkar och gått och pantat - pengarna har satts in på skolans insamling till barncancerfonden.

– Det blir mer på riktigt när någon man känner har drabbats av cancer. Jag upplever att barnen har fått en ännu bättre förståelse när vi gör något aktivt, säger Cecilia Hansson.

Många som har bidragit är föräldrar, men några mer annorlunda bidrag har också kommit in. Ett bidrag samlades in under en möhippa och en äldre dam har skänkt en stor mängd pantflaskor och burkar.

– Jätteroligt att man bidrar på olika sätt till ett bra ändamål. Den äldre damen hade läst i tidningen att barnen pantade burkar till insamlingen. Vi åkte ut och hämtade alla burkarna och barnen pantade allt - det var mycket pant hon hade, säger Cecilia Hansson och skrattar.

Under torsdagen avslutades insamling och den totala summan blev 8 408 kronor.

– Vi är jättenöjda och trodde inte vi skulle få in så mycket pengar. Den cancerdrabbades familj har verkligen uppskattat insamlingen, berättar Cecilia Hansson.