10-talets väder: värmerekord och arktisk kyla

Den heta sommaren 2018, den snörika vintern 2010, meterdjup vintersnö och tropisk sommarhetta.

Minns du det svenska vädrets toppar, dalar och överraskningar under 2010-talet?

Svenskarna svettades floder under sommaren 2018, och en stor del av landet uppmätte den absolut varmaste julimånaden hittills, enligt SMHI som sammanfattat årtiondet i ett blogginlägg. Nästan hela landet hade då även haft den varmaste majmånaden hittills.

– Det är häftigt att det har skiftat så mycket under det gångna årtiondet, så mycket som varit tvärtom. Under vintern 2013 uppvisade exempelvis samtliga SMHI:s norra stationer meteorologisk vår – medan alla våra södra stationer fortfarande uppvisade vinter, säger Henrik Reimer vid SMHI till TT.

Vargavintrar...

2010-talet inleddes med en rejält kall och snörik vinter i främst Götaland och Svealand. Kråkemåla i Småland, till exempel, täcktes av 98 centimeter snö.

I januari sjönk temperaturen under -30 grader i Horn i Östergötland, och i Stockholm gick inte temperaturen under nollgradigt under hela januari, vilket skedde senaste 1829.

Decenniets kallaste siffra hämtas från Naimakka som njöt av -42,9 grader den 7 januari 2016.

... och tropiska somrar

Rejält mycket mildare var det 2015, då det svenska värmerekordet för december från julafton 1977 i Simrishamn tangerades – denna gång med samma temperatur i Fårösund på norra Gotland, enligt SMHI. 13,7 grader den 20 december 2015.

Det gångna decenniets högsta temperatur uppmättes däremot i Falun den 4 augusti 2014, med 35,1 grader. Och faktum är att 2014 blev det varmaste året i Sverige sedan regelbundna mätningar inletts 1860.

– Ja, vi kan vi nog summera årtiondet som ytterkanternas årtionde, säger Henrik Reimer.

Ökad medeltemperatur

Under det föregående årtiondet – nollnolltalet – uppvisade SMHI en genomsnittlig temperaturökning i Sverige på 5,95 grader, baserat på institutets 35 mätstationer. SMHI har än så länge inte sammanställt medeltemperaturen för 2010-talet, och Henrik Reimer tippar att 2020-talet blir ett "klimatårtionde" för SMHI:s räkning.

– Jag känner mig taggad på 2020-talets väder. Allt kan ju hända, så det blir kul att jobba vidare, säger han.

Väder kan som bekant snabbt slå om och SMHI:s preliminära prognoser inför 2010-talets sista tolvslag har slagit om.

– Som det ser ut nu ser det ut att vända och nyårsafton 2019 bli en solig historia, säger Henrik Reimer.