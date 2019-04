En bil har kört in i mitträcket på 25:an. Trafiken leds om via Smedby.

Foto: Johan Nilsson/TT

En trafikolycka inträffade under fredagskvällen på väg 25 i höjd med Rinkabyholm. En bil ska ha kört in in i mitträcket.

Enligt Trafikverket är vägen avstängd tills vidare. Det finns i nuläget ingen prognos för när den kan öppna igen.

Trafiken leds om via Smedby,

Det finns inga uppgifter om skadade.

Larmet kom vid 22.15.