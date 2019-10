AIK svarade i guldstriden

Foto: Christine Olsson/TT

Räkna inte bort AIK från guldstriden.

Efter seger hemma mot Örebro, 2–0, är den regerande mästaren i högsta grad inblandad i kampen om den fotbollsallsvenska seriesegern.

Tacka Henok Goitom för det.

Samtidigt som toppkonkurrenterna har visat fin form de senaste omgångarna, har AIK svajat. En förlust och ett kryss de tre senaste matcherna innebar att den regerande mästaren hade tappat till fjärde plats med fyra omgångar kvar att spela.

Efter 1–1-matchen borta mot Elfsborg senast medgav Sebastian Larsson att det kan ha varit AIK:s guldchans som försvann.

– Det återstår att se. VI vet hur dyrbara poängen var. Nu måste vi förlita oss mer på att de andra lagen ska tappa poäng, sade mittfältsstjärnan.

Matchen hemma mot Örebro var ännu en måstematch.

AIK låg sex poäng efter serieledande Djurgården, dessutom med sämre målskillnad, och skulle Solnalaget ha en chans att utmana om guldet var det seger som gällde.

Dubbel av Goitom

Just därför var Henok Goitoms 1–0-mål i den 54:e minuten minst sagt förlösande. Lagkaptenen mötte ett inlägg från Sebastian Larsson och nickade in sin femte fullträff för säsongen via den bortre stolpen.

Det var också AIK som satte full fart direkt i matchupptakten. Anfallaren Kolbeinn Sigthorsson gick omkull i straffområdet redan efter 25 sekunder, men domaren valde att fria.

I den femte minuten fick sedan Örebro ett gyllene läge sedan AIK-backen Panajotis Dimitriadis halkat utanför eget straffområde. Jake Larsson kom fri med Oscar Linnér, men ÖSK-anfallaren misslyckades med avslutet och sköt utanför.

Efter att gästerna haft en del boll första kvarten tog AIK över. Tränaren Rikard Norling manade på sitt manskap från sidlinjen, viftade, klappade händerna – men trots flera chanser var det fortfarande 0–0 i halvtid.

Tre matcher kvar

– Vi måste bli bättre sista tredjedelen, annars är det bra. Det är bra intensitet, bra energi. Jag tror vi kommer vinna, sade AIK-anfallaren Tarik Elyounoussi till C More i paus.

Han var själv nära att utöka till 2–0 i 69:e, men norrmannens lobb tog i överkanten av ribban och ut.

I stället tryckte Goitom in 2–0 på tilläggstid.

Segern innebär att AIK går upp på tredje plats i tabellen med tre matcher kvar att spela.

Och för AIK – som med sina 20 plusmål har den klart sämsta målskillnaden i guldstriden, dessutom med en match mer spelad – är det bara segrar som gäller. Tur då för "Gnaget" att man har det på förhand kanske lättaste spelschemat av topplagen.

Förutom bortamötet med Malmö FF i slutet av månaden väntar Falkenberg (borta) och Sundsvall (hemma) efter det stundande landslagsuppehållet.