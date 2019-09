Airbnb vill börsnoteras 2020

Foto: Henrik Montgomery/TT

Uthyrningsplattformen Airbnb planerar att börsnoteras nästa år. Det uppger nyhetsbyrån Reuters som hänvisar till bolagets egen sajt där de under dagen lagt ut ett kortare uttalande om planerna.

Under årets första tre månader bokades totalt 91 miljoner nätter via företaget, det var en uppgång med 31 procent jämfört med samma period förra året. Tidigare i veckan redovisade Airbnb intäkter på en miljard dollar under andra kvartalet i år.

Flera profilerade företag som taxitjänsterna Uber och Lyft har klivit in på aktiemarknaden i år, men sedan fallit på börsen då deras plan för att utvecklas som lönsamt företag inte lyckats övertyga investerare.