Åkum får Beckers konstnärsstipendium

Foto: Fredrik Åkum

Fredrik Åkum tilldelas Beckers konstnärsstipendium för 2020, för en "målerisk akryldans över dukens yta". I juryns motivering står att "detta är ett uppkäftigt måleri på gränsen mellan figuration och abstraktion, ett måleri mellan slump och absolut kontroll, ett måleri om ljus och mörker."

Åkum är född 1987 och tog sin masterexamen i fri konst vid Akademin Valand 2013. Under hösten 2019 visades hans utställning "Tear out pages/tear of Jacqueline" på Galleri Steinsland Berliner i Stockholm. Han har tidigare mottagit A Olssons kulturstipendium och det Adlerbertska kulturstipendiet. Juryn hyllar både Åkums "växtbaserade färgpalett" och det faktum att han gör fanzines som ett parallellt konstuttryck.

Beckers konstnärsstipendium delas ut årligen sedan starten 1987. Stipendiaten ges en prissumma på 200 000 kronor och möjligheten att ställa ut på Färgfabriken i Stockholm.

Konstnärens kommande utställning på Färgfabriken öppnar den 25 januari och pågår till den 25 mars 2020.