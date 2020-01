Alicia Agneson: Passade aldrig in som barn

Fakta

Alicia Agneson föddes 1996 och är uppvuxen på en gård i Eskilstuna.

Hon flyttade till London när hon var 15 år för att satsa på skådespelarkarriären. Rollen som Frejdis i "Vikings" blev hennes internationella genombrott, sammanlagt har hon medverkat i fyra säsonger av serien. Under 2019 spelade hon Agent Simmonds i filmen "The courier" och Eva i filmen "Little kingdom".

Under 2020 är hon aktuell med filmen "The obscure life of the grand duke of Corsica", där hon spelar mot Timothy Spall och Peter Stormare.