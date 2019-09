Andersson: "Ett kryss är en halv seger"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Inte nöjd med prestationen, tämligen belåten med 1–1-resultatet, trots allt.

Men Janne Andersson är också öppen med att det finns ett och annat att jobba med inför mötena med Spanien och Rumänien.

Valet att bänka Marcus Berg och satsa på Alexander Isak och Robin Quaison som anfallspartners i EM-kvalmötet med Norge såg länge rätt ut.

Berg har haft en tuff start på säsongen i Krasnodar och har dessutom dragits med en luftrörsinfektion ett tag.

Isak och Quaison började starkt men kroknade.

"Sett pigga och heta ut"

På frågan hur han ser på utfallet att spela Isak och Quaison svarar Andersson:

– Jag får titta på det lite noggrannare, men man vill ju ha spelare som är i form. Jag tycker att "Alex" och Robin är i form. De har sett pigga och heta ut under träningarna. Därför ville jag att spela dem och tyckte att det skulle vara intressant att se dem, säger han.

– Man ska klara många delar som spelare i landslaget och de här spelarna har inte varit med oss så länge och behöver lära sig vissa detaljer i vårt spel. Man kan inte räkna med att allt ska stämma tillsammans direkt.

– Det var kul att se dem och så får vi se hur det ser ut nästa gång. Isak har en nick och något läge till. Det finns delar som kan bli bättre men det hänger ihop med laget också, säger Janne Andersson.

Förbundskaptenens förklaring till att han bytte ut båda samtidigt mot Marcus Berg och Sebastian Andersson med en kvart kvar:

– Sebastian och Marcus är mer fysiska, därför valde jag att göra dubbelbytet för att sätta tryck på norrmännen.

Såg trötta spelare

Fysiken till trots. Det blev inga fler mål i matchen som slutade 1–1. Ett resultat som Janne Andersson kan känna sig hyfsat nöjd med.

– Det är en fysisk kamp, väldigt tuff. Jag är nöjd med vissa delar, mindre nöjd med andra delar. Det är tidigt på säsongen och många spelare tröttnade efterhand. Som matchen blir är jag nöjd med ett kryss, säger han.

Vad kunde ni ha gjort bättre?

– Vi tappar boll i lite dumma lägen. Men vi har också fina anfall i första halvlek och vid målet. Jag får analysera lite djupare om jag är nöjd med helheten. Mentalt är det väldigt tungt att släppa in ett mål (Norges ledningsmål just innan paus) i slutminuterna, men jag sade till spelarna att det har vi vänt förr. Vi jobbade oss in i matchen, men det blev mycket springande och mycket kamp.

Sverige är fortsatt tvåa i EM-kvalgruppen efter Spanien med fyra matcher kvar.

– Det här är fortfarande väldigt öppet. Att kalla det för en halv seger är kanske överdrivet, men vi har fördel mot Norge om vi skulle hamna på samma poäng till slut, säger Janne Andersson.