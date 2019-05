Andersson och Myrberg till Bergmanveckan

Foto: Scanpix/TT

Efter förra årets stora firande på Ingmar Bergmans 100-årsdag hade man kunnat tro att årets Bergmanvecka skulle vara mer lågmäld. Men nu presenteras ett späckat program med bland andra Harriet Andersson.

Bergmanveckan äger rum på Fårö utanför Gotland för sextonde gången och på plats för att dela med sig av sina minnen av regissören finns Harriet Andersson. Hon spelade huvudrollen i "Sommaren med Monika" 1953 och därefter specialskrev Ingmar Bergman ett antal roller för henne i till exempel "Gycklarnas afton" och "Sommarnattens leende".

"Men Bergman utgör bara en bråkdel av dem Harriet Andersson arbetat med, och efter sju decennier som verksam skådespelare har hon att ösa ur när det kommer till berättelser", skriver Bergmanveckan i sitt program.

Även skådespelarna Christina Schollin och Per Myrberg har arbetat med Bergman och de tre möts i ett samtal om filmen "De två saliga".

Regissören Mia Hansen-Løve har både gästat Bergmanveckan och varit stipendiat på Bergmangårdarna. Hon kommer för att prata om spelfilmen "Bergman Island" tillsammans med skådespelaren Tim Roth.

Under festivalen blir det förstås filmvisningar, både av Bergmanklassiker och filmer inspirerade av Bergmans filmskapande. Bland annat visas den svenske regissören Levan Akins "And then we danced", som är uttagen att tävla vid filmfestivalen i Cannes.

Andra programpunkter är en Tranströmerkonsert i Fårö kyrka, Bergmansafari och teaterworkshop för barn.

Bergmanveckan äger rum 24–30 juni.