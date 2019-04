Ännu ett kryss för Kalmar

Foto: Conny Sillén/TT

Kalmar kryssar vidare i allsvenskan efter 1–1 mot Örebro på Behrn arena.

Poängräddare: Måns Söderqvist med ett riktigt konstmål i första match från start i KFF.

Så sent som i torsdags ställdes smålänningarna mot IFK Göteborg hemma på Guldfågeln arena. Kalmar såg då ut att gå mot en seger, men en sen kvittering satte stopp för det.

Och på måndagskvällen var det i stället Kalmar som räddade poäng – och ordnade fjärde krysset efter sex allsvenska omgångar.

Gästerna hade gjort fyra förändringar i startelvan och kom till spel utan skadade Papa Diouf som gjorde mål senast mot "Blåvitt". Dessutom började Rasmus Elm överraskade på bänken. Enligt tränaren Magnus Pehrsson var har han sliten och inte redo för en hel match.

Pigg Strandberg

Första halvleken förblev mållös trots att det skapades flera chanser i båda riktningarna. Örebros Malmölån Carlos Strandberg hade tidigt två riktigt farliga lägen och började piggt. Närmast nätkänning var Strandberg efter fem minuter då han snappade upp en retur, men försvararen Fidan Aliti räddade till sist på mållinjen.

I Kalmar kretsade mycket kring anfallaren Mostapha El Kabir som också var involverad i par farliga lägen i första halvleken – men inte heller han lyckades spräcka nollan.

– Vi kommer in flera gånger i deras straffområde, men vi måste vara på tårna där också. Det blir för många halvchanser, sade Mostapha El Kabir till C More efter första halvleken.

Söderqvist kvitterade

– Vi för spelet och kommer till chanser, men sätter dem inte. Fast vi spelar bra, så jag är inte orolig. Vi har varit farligare i våra lägen, sade Carlos Strandberg.

Och visst lossnade målskyttet i andra halvleken – för båda lagen. Efter en timme nickade ÖSK-anfallaren Johan Bertilsson in första mål efter ett precist inlägg från inhopparen Martin Broberg. Men repliken kom redan fem minuter senare när Måns Söderqvist liggandes i luften skickade in den vackra kvitteringen och fastställde slutresultatet i hans första match från start i år.