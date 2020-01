Ariana Grande stäms för plagiat i superhitten

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Den amerikanske rapparen Josh Stone anklagar popstjärnan Ariana Grande för plagiat och drar henne inför domstol, skriver TMZ.

Enligt en stämning som lämnats in till en domstol i New York har Grande stulit refrängen i sin hitlåt "7 rings" från Stones låt "You need it I got it" från 2017.

Rapparen menar att de båda refrängerna är närmast identiska, i såväl text som struktur. Han hävdar också att han 2017 presenterade sin låt för Ariana Grandes producent Tommy Brown.

"7 rings" släpptes förra året och blev en omedelbar succé. Låten låg etta på den amerikanska topplistan i åtta veckor och musikvideon har över 674 miljoner visningar på Youtube.

Det är inte första gången som Grande anklagas för plagiat för "7 rings". Tidigare har både artisterna Soulja Boy och Princess Nokia hävdat att Grande stulit från deras låtar.