ARN: Ingen kompensation för flygstrejk

Strejkdrabbade passagerare har inte rätt till ersättning från SAS enligt en EU-förordning.

Den bedömningen gör Allmänna reklamationsnämnden (ARN) efter en prövning.

För några passagerare finns dock fortfarande en strimma av hopp.

Under den sju dagar långa strejken i april–maj tvingades SAS att ställa in närmare 4 000 flygningar. Efter att strejken avslutats har ARN fått in omkring 350 ärenden där drabbade passagerare krävt ersättning enligt EU-förordningen EC261/2004. Den ger drabbade rätt till ersättning vid allvarliga förseningar på mellan 250–600 euro per flygsträcka.

Flygbolagen är dock inte skyldiga att betala om förseningen beror på "extraordinära omständigheter" och i det här fallet gör ARN just den bedömningen.

– Vi har gjort bedömningen att pilotstrejken är just en sådan extraordinär händelse att flygbolaget kan vara undantaget från att betala den här standardiserade EU-kompensationen. Det är dock en prövning i två led och vi har också bedömt att SAS har vidtagit alla åtgärder som varit rimliga för att undvika strejken, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN till TT.

Flyg till Alicante

Det ärende som nu prövades gällade ett flyg mellan Stockholm och Alicante där resenärerna bokade om till nya biljetter med ett annat bolag. SAS ersatte för dessa kostnader men passagerarna sökte alltså ytterligare kompensation.

– Det här var en strejk som omfattat i princip alla piloter och då går det inte heller att omorganisera hursomhelst, säger Marcus Isgren.

Samtidigt som ärenden kommit in till ARN har även bolaget Airhelp vars affärsidé är att driva ersättningskrav från passagerare mot flygbolag, meddelat att man driver fall i frågan. De hänvisar till ett avgörande i EU-domstolen 2018 som slog fast att en vild strejk inte kan anses som skäl att undantas ansvar för ersättning.

– Det var en väldigt speciell situation där flygbolaget väldigt överraskande kom med en stor organisationsförändring och arbetstagarna blev tagna på sängen. I den situationen skriver EU-domstolen är det inte en extraordinär omständighet då det kunde ha undvikits.

Litet hopp

Övriga ärenden som rör pilotstrejken kommer att avgöras under hösten men bedömningen kommer nu att vara vägledande vid prövningen av de andra ärendena, skriver ARN. Det kan dock finnas undantag.

– Efter strejken tog slut så tog det ett tag innan flygbolaget kom igång fullt ut med sin verksamhet och där finns en gränsdragning. Hur lång tid efteråt kan det få efterföljande verkningar som är acceptabla? Där måste man också göra bedömningar.

TT: Där kan det ske en annan bedömning?

– Ja, precis.