Artisten och skådespelaren Doris Day är död

Foto: AP/TT

Den amerikanska skådespelaren Doris Day har avlidit vid en ålder av 97 år. Hon var mest känd för hitlåten "Que sera sera" och en rad filmroller under 1950- och 60-talet.

Doris Day var tveksam till att spela in den, men låten "Que sera sera (Whatever will be will be)" blev Doris Days signaturmelodi. Några av hennes mest kända roller är de från 1950- och 60-talet där hon spelade mot Rock Hudson. Hon nominerades till en Oscar för filmen "Jag hatar dej, älskling", på engelska "Pillow talk", 1960.

Bytte till Day

Doris Day föddes 1922 som Doris Kappelhoff men bytte till Day på inrådan av orkesterledaren Barney Rapp, i vars band hon hade sina första gig som sångerska. Hon slog igenom med "Sentimental journey" skriven av Les Brown och inspelad med hans orkester, där hon var vokalist. Låten blev listetta i USA och kom att förknippas med hemvändandet för många veteraner efter andra världskriget.

Doris Day hade inga planer på att bli skådespelare, men handplockades till huvudrollen i filmen "På kryss till Rio" 1948 av regissören Michael Curtiz. Musikalen blev starten på ett flera filmer långt samarbete med Curtiz, som odlade hennes helylle-image. Albumen med filmmusiken blev ofta storsäljare och "Que sera sera (Whatever will be will be)" från filmen "Mannen som visste för mycket" vann en Oscar för Bästa sång 1956.

Värnade om djuren

Under andra halvan av 1960-talet blev det glesare mellan filmrollerna och efter att ha lett "The Doris Day show" på amerikansk tv under fem år drog hon sig tillbaka från rampljuset 1973.

Doris Day var gift fyra gånger och i sitt första äktenskap fick hon sonen Terry Melcher, som blev en känd producent och senare ofta samarbetade med sin mamma. Han avled 2004 vid 62 års ålder.

1987 grundade hon en djurskyddsorganisation, Doris Day Animal Foundation. En representant från organisationen bekräftar för AP att skådespelaren avled under måndagen.