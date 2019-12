Avicii hyllas av stjärnorna på fullsatt arena

Foto: Amy Sussman/AP/TT

Nu hyllas snart Tim "Avicii" Bergling av dj-kollegor och musikervänner på Friends arena under en konsert med över 20 influgna artister. De 55 000 biljetterna sålde slut på under en timme.

Hyllningskonserten har det officiella namnet "Avicii tribute concert for mental health awareness" och stjärnor som David Guetta och Kygo kommer att köra egna dj-set under kvällen. Sent i augusti släppte David Guetta en remix av låten "Heaven" från Aviciis postuma album "Tim". På så sätt hedrade den franske dj:n sin bortgångne kollega och vän.

– Det var känslosamt när jag framförde den låten första gången och naturligtvis kommer hyllningskonserten att bli ännu mer känslosam. Jag försöker att inte tänka på det om jag ska vara ärlig, har han sagt i en intervju med TT.

Konserten arrangeras av den nystartade stiftelsen Tim Bergling Foundation, som grundades av Tim "Avicii" Berglings familj efter hans bortgång förra året. Alla intäkter ska gå till initiativ som verkar förebyggande mot psykisk ohälsa. Artisterna som ska hylla och hedra Avicii är bland andra Adam Lambert, Rita Ora och Sandro Cavazza. Hela hyllningskvällen direktsänds i Sveriges Radio P3 och på SVT Play.