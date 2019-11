Axelsson: "Kommer få min dipp snart"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Sex raka förluster fick räcka.

Djurgården är tillbaka i vinnarspåret i SHL efter att Dick Axelsson klivit fram och sänkt Växjö på Hovet.

När Dick Axelsson återvände till Djurgården för knappt två veckor sedan varnade sportchef Joakim Eriksson för att det inte direkt var någon matchvan stjärnspelare som var tillbaka efter en klubblös höst – och att det skulle ta tid innan 32-åringen skulle vara tillbaka i samma goda slag som i vårens SM-slutspel där han var poängbäst i laget.

Men någon vidare lång startsträcka verkar "Dicken" inte behöva.

Efter fyra matcher (tre i SHL och en i CHL) har publikfavoriten redan gjort två mål och tre assist – och i mötet med Växjö låg han bakom samtliga av Djurgårdens fullträffar.

TT: Hade du räknat med att få en så här bra start?

– Nej, det hade jag absolut inte. Men samtidigt så vet man att om man jobbar hårt och har mycket puck i anfallszon, som speciellt vi i vår kedja har haft, så trillar puckarna in i bland, säger Axelsson belåtet.

"Kommer göra ont"

Utan en rejäl försäsong i sig räknar han dock med två saker: Dels att kroppen förr eller senare kommer säga ifrån, dels att poängproduktionen kommer avta.

– I slutändan går det ju inte att köra på så här. Jag kommer få min dipp snart men då är det bara att jobba uppåt igen.

TT: Du räknar med en dipp, alltså?

– Absolut. Det funkar inte att bara gå in efter att ha varit ledig i sex månader och bara gå uppåt. Absolut inte. Kroppen kommer göra ondare om ett tag, men just nu känns det bra.

Ilari Melart var annars den som fick måljubla först. Den finländske backen gav gästerna ledningen på Hovet innan hemmalaget vände på steken i den första periodens slutminuter.

I spel fyra mot fyra, med 1.46 kvar till pausen, lirkade Axelsson fram pucken till Linus Hultström som fri kunde sätta kvitteringen. Och dryga minuten senare bjöd Hultström tillbaka när det i stället var Axelsson som dök upp framför målet och stötte in 2–1.

Och när stockholmarna i den andra perioden ökade på till 3–1 i powerplay genom Niclas Bergfors, efter snyggt förarbete av Axelsson och Patrik Berglund, såg det ut att kunna bli en bekväm och synnerligen efterlängtad vinst för Djurgården efter sex segerlösa omgångar.

"Saknat jättemycket"

Men Växjö bjöds tillbaka in i matchen. I egen zon satte djurgårdsbacken Jesper Pettersson pucken rakt i gapet på bortalagets Jakob Forsbacka-Karlsson – som stänkte in pucken, ribba in, till 2–3 innan den andra perioden var slut.

Men trots lägen åt båda håll i den tredje perioden blev det inga fler mål. Djurgården höll undan och tog sin första trepoängare i SHL på över en månad. Slutsignalen följdes av ett förlösande segervrål och en hemmaklack som tog ton till Dick Axelssons ära.

TT: Hur mycket har du saknat det här – att få bli matchvinnare och höra publiken sjunga ditt namn?

– Jättemycket, absolut. Det är väl bara bortamatcherna och att komma hem mitt i natten som man inte har saknat. Men ishockeyn i sig är fortfarande lika kul, säger Axelsson.