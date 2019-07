Bedragare kom över 1,5 miljon från fyra äldre

Foto: Isabell Höjman/TT

Fyra äldre personer i Oskarshamnstrakten har de senaste dagarna lurats på totalt cirka 1,5 miljoner kronor av telefonbedragare.

De har blivit uppringda av personer som påstått sig jobba för en bank eller ett kreditinstitut och lurat de äldre att använda bank-id för att logga in på sin internetbank. Sedan har bedragarna länsat de uppringdas bankkonton. I ett pressmeddelande uppmanar polisen allmänheten att sprida budskapet om att man inte ska logga in via bank-id på någon annans uppmaning, och inte heller lämna ut några koder.