Berättelser från Förintelsen får fotobokspris

Fakta

Född: 1958. Uppvuxen i Björkhagen söder om Stockholm.

Bakgrund: Internationell modefotograf som regelbundet arbetat åt magasin som Vogue och Interview och märken som Calvin Klein och Louis Vitton. Har fotograferat popstjärnor som Iggy Pop och Lou Reed, men också internationella skådespelare, däribland Robert Redford och Jodie Foster. Har gjort flera uppdrag åt kungafamiljen och tagit bröllopsbilder på Victoria och Daniel.

Aktuell med fotoboken "Witnesses. Överlevande från Förintelsen", som nu vunnit Svenska fotobokspriset. Bilderna är tryckta på tidningspapper i broadsheet-format, samlade i en grå låda, vilket "signalerar dagstidningens angelägenhet", enligt juryn.

Tillfrågades av Micael Bindefeld att göra projektet. Förra året fick han ett stipendium från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen.

Övriga nominerade: Ulf Lundin för "Monumentet", Anna Clarén för "När allt förändrades", Kalle Sanner för "Lukas/Markus" och Helga Härenstam för "In waiting for what is to come (Journal)".