Biotoppen: Tarantinos nya film sågs av flest

Foto: Andrew Cooper

Många var sugna på att se Quentin Tarantinos nya film "Once upon a time in Hollywood" i helgen. Filmen går in som ny etta på den svenska biotoppen och petar ned "Lejonkungen" till andraplatsen. Nya på listan är också "Good boys" och "Flykten från DDR".

1. (Ny) Once upon a time in Hollywood

2. (1) Lejonkungen

3. (3) Fast & furious: Hobbs & Shaw

4. (2) The angry birds movie 2

5. (4) Husdjurens hemliga liv 2

6. (Ny) Good boys

7. (6) Spider-man: Far from home

8. (5) Scary stories to tell in the dark

9. (7) Aladdin

10. (Ny) Flykten från DDR

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå