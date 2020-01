Bisharas framgångsresa blir dokumentär

Foto: Claudio Bresciani/TT

Artisten Bishara Morads väg till rampljuset skildras i den nya dokumentären "Bishara – från Instagram till Mello".

Framgångsresan har gått fort för 16-årige Bishara. Han kom tvåa i Melodifestivalen 2019 med låten "On my own", efter att ha upptäckts på Instagram ett år tidigare.

"Förra året var helt sjukt och jag är så tacksam för all kärlek och stöd jag har fått. Det ska bli sjukt kul att släppa den här dokumentären om min resa, jag är riktigt taggad inför detta år. Det här är bara början", säger Bishara Morad enligt ett pressmeddelande.

"Bishara – från Instagram till Mello" kommer att sändas i Dplay med premiär den 24 januari.