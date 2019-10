Björklöven starkast i toppmötet

Foto: Erik Mårtensson/TT

Sebastian Selin inledde och avslutade målskyttet – och såg till att Björklöven vann hockeyallsvenskans toppmöte med Timrå.

– Vi startade bra i första men kom av oss lite när de gjorde 1–1. I tredje är det vi för hela slanten, vi krigade på bra, säger han till C More efter 2–1-segern.

Med trepoängaren inför hemmafansen fortsätter spelarna att drömma – även om säsongen fortfarande är 12–13 matcher gammal – om SHL-spel nästa säsong.

– Det är något vi siktar på och fortsätter vi att spela så här finns det inget stopp, säger Selin.

Vid ledningsmålet, efter 7.52 av första perioden, lurade Selin målvakten Victor Brattström. I stället för ett pass in i banan skickade hemmaspelaren pucken mot Timrås mål och fick in 1–0 via målvaktens benskydd.

2–1 efter 6.40 av tredje perioden hittade han positionen i slottet och skickade in ledningsmålet.

I slutet satte Fredric Andersson 3–1 i Timrås tomma bur, och med segern är Björklöven nu ensam i tabelltopp före Timrå.

Trean och fyran, Bik Karlskoga och Modo, fick 5–1 mot Karlskrona respektive 4–0 mot Tingsryd.