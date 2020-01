Bloomberg köper Trumpangrepp för 94 miljoner

Foto: Bill Tiernan/AP/TT

Miljardären Michael Bloomberg, som vill bli Demokraternas presidentkandidat, har köpt 60 sekunders reklamtid under Super Bowl den 2 februari. Syftet är att angripa president Donald Trump.

Bloombergs kampanjansvariga vill inte avslöja priset för inslaget som når en mångmiljonpublik under finalen i den amerikanska fotbollsligan den 2 februari. Men uppgifter från företrädare för tv-bolaget Fox som sänder Super Bowl pekar på att annonspriset hamnar runt 10 miljoner dollar, eller cirka 94 miljoner kronor, enligt The New York Times.

Reklamfilmen är inte publicerad tidigare.

– Det handlar om att komma under skinnet på Trump, säger Michael Frazier, talesman för Bloombergs kampanj.

Bloombergs kampanj har redan spenderat cirka 170 miljoner dollar på reklam i tv och internet.