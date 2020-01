Brand i industribyggnad utanför Södertälje

Foto: Johan Nilsson/TT

Det brinner i en industribyggnad i Södertälje kommun, rapporterar Länstidningen Södertälje.

Räddningstjänsten larmades till platsen klockan 01.40 efter en explosion i byggnaden.

– Vi befinner oss i ett tidigt skede i insatsen men delar av taket har rasat in på den byggnad som brinner och vi har inte läget under kontroll, säger Per Thelander, operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund, till tidningen vid 02.30-tiden.

Förutom räddningstjänsten är ambulans på plats, men ingen person uppges ha skadats.