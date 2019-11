Brand utlöser VMA i Anderstorp

Foto: Johan Nilsson/TT

En intensiv industribrand i centrala Anderstorp innebär så mycket rökutveckling att ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) utfärdats för området. I synnerhet känsliga personer manas att hålla sig inomhus, med fönster, dörrar och ventilation stängda, rapporterar P4 Jönköping.

Brandens orsak och omfattning är ännu oklar.

– Just nu har vi branden under sådan kontroll att den är kvar i samma byggnad som den startade, så kan vi säga, sade inre befäl på räddningstjänsten Fredrik Malm under kvällen till radion.