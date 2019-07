"Buffy"-skaparen gör ny sci fi-serie för HBO

Foto: Matt Sayles/AP/TT

Joss Whedon och ett par av manusförfattarna till hans "Buffy och vampyrerna" har en ny tv-serie på gång. Den heter "The Nevers" och handlar om ett gäng kvinnor i 1800-talets Storbritannien som upptäcker att de har magiska krafter. Några av skådespelarna som är klara för serien är James Norton, känd från "Grantchester" och Olivia Williams, från "Miss Austen regrets", rapporterar .

Whedon skapade på 1990-talet en världssuccé med "Buffy och vampyrerna", som byggde på en tidigare film utan koppling till serien. Han är även manusförfattare och regissör till "The Avengers" och "Avengers: Age of Ultron" och har gjort sci fi-serien "Firefly" och skräckfilmen "The cabin in the woods".

Manuset till "The Nevers" skrivs av Joss Whedon tillsammans med Jane Espenson och Doug Petrie, som båda gjorde manus till "Buffy"-serien. "The Nevers" kommer även att regisseras av Whedon. Serien är beställd av HBO, men något premiärdatum är ännu inte klart.