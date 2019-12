Foto: Andy Kropa/AP/TT

Den nigerianska afrobeatstjärnan Burna Boy kommer till Way Out West i sommar, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Burna Boy har rönt stora internationella framgångar under året med sitt hyllade album "African giant", som släpptes i somras.

Way Out West äger rum den 13–15 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Bland de redan klara artisterna finns The Tallest Man on Earth, Bon Iver, Bikini Kill och FKA Twigs.