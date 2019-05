Foto: Matt Sayles/AP/TT

Cardi B släpper sin nya singel "Press" på fredag, skriver hon i ett inlägg på .

Den amerikanska rapartisten gav redan i december ett kort smakprov på låten i ett inlägg som fått fler än 100 miljoner visningar.

Cardi B, eller Belcalis Marlenis Almánzar som hon egentligen heter, släppte sitt debutalbum "Invasion of privacy" förra året. Tre av singlarna – "I like it", "Bodak yellow" och "Girls like you", den sistnämnda tillsammans med Maroon 5 – nådde förstaplatsen på Hot 100-lista.