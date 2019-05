Christiansen frälste MFF mot Kalmar

Foto: Andreas Hillergren/TT

Malmö FF behåller serieledningen.

Anders Christiansen blev hjälte när skåningarna skickade hem Kalmar med 1–0 i den allsvenska fotbollen.

Efter en tuff fjolårssäsong är MFF tillbaka i toppen i den svenska högsta serien.

"Himmelsblått" har bara förlorat en match hittills under säsongen och efter krysset borta mot Göteborg senast studsade Uwe Röslers mannar tillbaka direkt hemma mot Kalmar.

Inför ögonen på förre guldtränaren Magnus Pehrsson, nu i Kalmar, satte Malmö genast tonen på matchen och gjorde en av sina bättre insatser för säsongen. Laget satte hög press på gästerna och dominerade statistiken i den första halvleken, men utan att vaska fram några riktigt heta lägen.

"Riktigt skönt"

– Det är bra energi och go från alla elva där ute. Vi har haft tre lite sämre matcher i rad, i dag pratade vi mycket om prestationen och det känns bra så det är bara att gnugga på och göra lite mål, sade MFF-backen Eric Larsson i C More i paus.

Och målet kom.

I den 73:e minuten friställdes Anders Christiansen efter ett fint anfall av hemmalaget och dansken tvekade inte när han tryckte in sin andra balja för säsongen – via ribban.

– Det är ju en ”showbiz”, så varför inte göra snygga mål? Riktigt skönt att den gick in, säger Christiansen i C More.

Hans fullträff räckte till seger.

"Surt"

Därmed är MFF kvar i serieledning, nu på 21 poäng – en poäng före Häcken.

Men allt var inte frid och fröjd för Skånelaget. Både Rasmus Bengtsson och Jo Inge Berget, som båda spelade från start, tvingades bryta matchen mot Kalmar i andra halvlek med befarade skador.

För Kalmar var det lagets andra förlust på lika många matcher och smålänningarna parkerar i nedre halvan av tabellen efter tio omgångar.

– Surt att förlora. Vi fick inte ihop det i början och fick jaga mycket boll. Det är en svår bortamatch, men vi var med länge i matchen och hade chanser att göra mål, sade Kalmarmålvakten Lucas Hägg-Johansson i C More.