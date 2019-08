Foto: Charles Sykes/AP/TT

Nu släpper Miley Cyrus en ny låt, "Slide away", som handlar om att bryta upp och att gå vidare,

Nyligen separerade artisten Miley Cyrus och skådespelaren Liam Hemsworth efter att ha varit gifta i mindre än ett år.

Miley Cyrus sjunger bland annat "Once upon a time it was made for us, woke up one day and it turned to dust" och "Baby we were found but now we're lost, so it's time to let it go".

Låtens text skildrar även en vilja att bli fri från droger och alkohol.