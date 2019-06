Då kommer Liam Gallaghers nya album

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Förre Oasissångaren Liam Gallaghers andra soloalbum har fått ett officiellt släppdatum, skriver . Den 20 september släpps "Why me? Why not?", med låtar skrivna av Gallagher själv tillsammans med producenterna Greg Kurstin och Andrew Wyatt. Den senare är även känd från svenska gruppen Miike Snow, där han spelar tillsammans med Christian Karlsson och Pontus Winnberg.

"Jag skrev några av låtarna till förra albumet på egen hand, men den här gången är det bara samarbeten. Anledningen är att jag ville göra en bättre skiva. Jag känner mina egna styrkor och svagheter. Jag är en okej låtskrivare, men en fantastisk sångare och frontman", skriver Gallagher själv i ett uttalande.

Skivan blir uppföljare till 2017 års "As you were", Gallaghers hittills enda soloalbum sedan Oasis splittrades 2009.