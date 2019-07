Det här är Asap Rocky

Foto: Christine Olsson/TT

Rapparen Asap Rocky står åtalad för misshandel i Sverige. Men i hiphopvärlden anses han inte vara någon bråkstake, utan har snarare en mjukare framtoning än de flesta i genren – trots en trasslig uppväxt.

Asap Rocky, alias Rakim Mayers, föddes 1988 i Harlem i New York. Han började rappa som nioåring och blev tio år senare medlem i hiphopkollektivet Asap Mob. Hans uppväxt var stökig. När pappan dömdes till fängelse för droghandel var Mayers tolv år gammal, året därpå dödades hans äldre bror av en rivaliserande langare.

Rakim Mayers följde i pappans och broderns fotspår. Medan han flyttade runt mellan olika härbärgen för hemlösa med sin mamma och syster sålde han knark för att hjälpa till att försörja familjen. Vid 16 års ålder dömdes han till två veckor i fängelse för att ha langat droger. Han bestämde sig för att lämna brottets bana och satsa på musiken.

– Jag var aldrig någon gangster, jag hade bara gangstertendenser, sade han i en intervju i 2013.

"Trodde jag var gay"

Asap Rocky har i flera intervjuer berättat om sin korta stubin – och att han flera gånger hamnat i slagsmål. Samtidigt gjorde hans utseende och intresse för mode att andra artister pikade honom för att inte vara nog macho.

– Snubbarna med huvtröja trodde att jag var gay, men deras tjejer älskade det, sade han i en intervju med i fjol.

Men Asap Rocky har alltid kunnat försvara sig mot mobbarna, enligt honom själv.

– Ibland slogs vi mot dem och vann, ibland förlorade vi. De var äldre, sade han i intervjun.

Möttes av kritik

Efter att han gav ut sin första mixtape 2011 blev han ett namn på gatan inom New Yorks hiphopkultur, trots att hans musik inte är typisk för New York-soundet. Snarare är det en blandning av östkust- och sydstatshiphop, med experimentella inslag. Sin första Sverigespelning gjorde han på Way Out West 2012.

Han möttes av kritik när rörelsen "Black lives matter" kulminerade 2014 med våldsamma upplopp i Ferguson, Missouri. Asap Rocky tog då avstånd från att engagera sig politiskt i en tv-intervju.

– Jag vill inte prata om Ferguson och sån skit, för jag bor inte där. Jag bor i Soho och Beverly Hills. Jag kan inte relatera, jag är i studion eller håller på med mode. Det är mitt liv, sade han i programmet .

Kreativ byrå

I dag är han ett av de största namnen inom hiphop. Förutom musik har han grundat sin egen kreativa byrå, Awge. Den finns under Asap Mobs paraply, men ska fokusera mer på de saker Asap Rocky är intresserad av.

– De flesta hiphopartister har karriärer som varar två till fyra år. Jag har passerat det med tre år. Jag är inte beroende av musik eller mode eller skådespeleri, de samverkar. Alla mina pengar går till att utveckla produkter, oavsett om det är musik eller film, sade han till Esquire.