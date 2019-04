Drog yxa genom fönster till bostad

En man boende i centrala Oskarshamn ska ha fått en obehaglig överraskning.

– Vi fick in samtal från en person som berättade att en namngiven gärningsman slagit sig in i hans hem med en yxa, han ska ha slagit in bakfönstret, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen i region syd.

Det var vid klockan 18.14 på måndagskvällen som polisen larmades. En anmälan om grovt olaga hot, skadegörelse samt grovt hemfridsbrott har upprättats. Den misstänkte mannen försvann från platsen.

– Vi skickade dit en polispatrull och sökte av området och har även hundpatrull ute, men vi anträffar tyvärr inte den här personen, säger Olsson.

De två männen ska vara bekanta med varandra, enligt polisen, och vara i 30-årsåldern.

– Det är nog bara en tidsfråga innan vi får tag på honom, säger Evelina Olsson.

Personen i bostaden ska inte ha skadats fysiskt.