EA visade upp "Star wars jedi: Fallen order"

Foto: EA/TT

Tv- och dataspelsjätten Electronic Arts (EA) smygstartade årets E3-mässa med att visa en drygt 14 minuter lång från det kommande och upphajpade "Star wars jedi: Fallen order".

Spelet utspelar sig strax efter händelserna i "Star wars: Revenge of the sith", när kejsarens soldater är ute för att döda alla kvarvarande jedi-riddare. Spelaren iklär sig rollen som protagonisten Cal Kestis – en jedi-lärling som under spelets gång utvecklas i den ädla konsten i att vara just en jedi.

Av speldemonstrationen att döma kommer spelaren att serveras en relativt linjär upplevelse där man med hjälp av "kraften" och sin ljussabel ska avancera genom spelets banor på klassiskt plattformsmaner. Det bjuds på en hel del strider med ljussabeln och utnyttjande av "kraften".

"Fallen order" släpps den 15 november till Playstation 4, Xbox One och pc.

E3, en årlig spelmässa där världens spelgiganter visar upp sina senaste och kommande alster, pågår officiellt mellan den 11 och 13 juni i Los Angeles.