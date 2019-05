Efter tragedin: "Nu känns OS långt borta"

Foto: Janerik Henriksson/TT

Sara Algotsson Ostholt försöker gå vidare efter den fruktansvärda olyckan där hon förlorade sina två topphästar.

Men det är jobbigt – och hur den framtida satsningen ser ut vet hon ännu inte.

Det har gått två veckor sedan den hemska natten längs en polsk motorväg.

Sara Algotsson Ostholt tar emot på ett hotell på Arlanda norr om Stockholm. Nu är hon redo att berätta om skräckupplevelsen då hennes lastbil fattade eld, och två av hennes tävlingshästar dog.

– Vi hade varit på en tävling i Sopot och började köra hemåt klockan 03 på morgonen. Efter en timmes körning stannade jag och tankade och tog en kaffe. Då var allt frid och fröjd, säger hon till TT.

Men sedan hände något. Algotsson Ostholt har fortfarande svårt att prata om det.

Brann inne

– Efter 15 minuter ser jag hur det ryker från bakluckan på lastbilen. Roberto, hästskötaren som var med mig, sprang ut direkt och öppnade luckan. Jag slet tag i min son, som är fyra år och som var med, för han kunde inte gå ut på motorvägen. Sedan sprang jag också ut, och när jag kom runt kom den första hästen ut och lade sig på vägen. Vi försökte öppna för häst nummer två, men det gick inte. Den hästen var redan övertänd.

Algotsson Ostholt samlar sig ett ögonblick.

– Det är en bild jag kommer att se framför mig länge.

Ingen tävlingslust

Den ena hästen, Chacco's Crack, dog omedelbart. Den andra Arpertina – eller Peggy som Algotsson Ostholt kallar den – blev svårt brännskadad, men överlevde själva olyckan. Några dagar senare dog även Arpertina, som Algotsson Ostholt såg som sin framtida OS-häst. Med Peggy borta vet Algotsson Ostholt inte hur hennes framtida satsning kommer att se ut.

– Jag vet inte om det är tävlingshjärnan som jag kan dra nytta av nu. Men jag försöker att se framåt, kanske för att slippa vara i nuet. Jag tränar, men lusten att tävla finns inte riktigt just nu. Och det är kanske inte så viktigt.

2012 tog Sara Algotsson Ostholt OS-silver i fälttävlan. Om det blir några fler olympiska spel för den 44-åriga småländskan återstår att se.

– Just nu känns en OS-satsning långt bort. It takes two to tango, man måste ha en danspartner. Ingenting är omöjligt och man kan kanske få lite lycka efter att ha upplevt sådan här olycka. Men jag vet inte, jag har ju inte hästarna längre.