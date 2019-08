Efter Trumps tal: Spelföretag föll på börsen

Foto: Jenny Kane/AP/TT

Stora spelutvecklare föll på börsen i New York. Detta sedan USA:s president Donald Trump höll ett tal på måndagen där han framhöll att våldsamma dataspel påverkar ungdomars beteende, skriver i.

Det var efter helgens två masskjutningar i USA som presidenten sade att glorifieringen av våld måste stoppas och att detta "inkluderar de hemska och grymma dataspel som nu hör till vardagen".

Spelföretagen Electronic Arts föll med 4,6 procent och Take Two Interactive med 5,2 procent, medan Zynga tappade 5,3 procent. Activision Blizzard, som bland annat står bakom Call of Duty, hade backat med 6,0 procent vid börsens stängning.