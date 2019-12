Elbilstillverkningen i Trollhättan försenas

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Elbilsbolaget Nevs skulle enligt planerna börja bygga elbilar åt tyska Sono Motors i Trollhättan nästa höst.

Men det tyska bolaget har fått ekonomiska problem, och nyanställningar av flera hundra personer skjuts upp, .

– Det gör väldigt ont. Det är ett års försening nu. Det gör mycket ont för oss, säger Jona Christians, vd för Münchenbaserade Sono Motors, till radion.

Sono Motors har flyttat fram produktionsstarten med ett år, vilket påverkar Nevs planer.

– Nyanställningarna skjuts på framtiden, säger kommunikationschefen Fredrik Fryklund.

Det tyska företaget måste få in motsvarande runt en halv miljard kronor fram till nyår, annars är risken stor att det inte blir någon bilproduktion i Trollhättan, enligt Jona Christians.

Det nya målet är nu att den första tyska bilen ska byggas i Trollhättan i september 2021 och att serieproduktionen ska dra igång i början av 2022, enligt ett dokument Ekot har läst.

Enligt de planer som presenterades i april i år skulle totalt 260 000 bilar byggas under en åttaårsperiod, där Nevs ska använda sig av hundra procent förnyelsebar energi under tillverkningen. Vid sidan av den tillverkningen planerar Nevs att med start 2022 tillverka sina egna elbilar i fabriken, runt 40 000 per år.