Emmy till "Fixa bröllopet"

Foto: Jonas Ekströmer/TT

SVT:s barnprogram "Fixa bröllopet" har kammat hem en internationell Emmy i barnkategorin på den pågående tv-festivalen i Cannes.

"Vi nyper oss i armen. Det är extra fantastiskt att få vara med om det här tillsammans", säger Alexander Hermansson i ett pressmeddelande. Tillsammans med Caroline Hermansson är han programledare för "Fixa bröllopet".

"Fixa bröllopet", ett program där barn bestämmer hur deras föräldrars bröllop ska se ut, tävlade mot brittiska "Ali A's supercharger", brasilianska "The voice kids" och Kinesiska "Little masters".

"Fixa bröllopet är ett program med en lite skruvad premiss. Men vad som uppstår är en fantastisk hyllning till barns kreativitet. Och dessutom alltid stora äkta känslor. Att se vuxna utklädda till schackpjäser eller vampyrer gråta av lycka över sina barn är kort sagt hjärtevärmande bra tv", säger Petter Bragée, programchef på SVT i Malmö.