En hyllning till norrländsk hiphop

Fakta

Namn: Nathalie "Cleo" Missaoui

Född: 1987 i Uppsala, men uppvuxen i Umeå

Yrke: Rappare, sångerska och låtskrivare

Aktuell med: Låtsläpp under hiphop-kollektivet Random Bastards så kallade Storspovsmånad.

Bakgrund: Började rappa och släppa musik med kollektivet Random Bastards i början av 2000-talet. Hon släppte sin första ep "Yes she do" 2007 och har därefter släppt en rad ep-skivor och singlar, däribland "Tyst", "Tagga ner", och "Vem e han" med Kristin Amparo. Medgrundare till kvinnonätverket Femtastic.