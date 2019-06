Fakta: Svenskarna som vunnit Stanley Cup

Foto: RYAN REMIORZ/AP/TT

I dag fick Carl Gunnarsson och Alexander Steen för första gången lyfta pokalen Stanley Cup.

Och Oskar Sundqvist skrev historia genom att som förste svensk få vinna Stanley Cup med två olika lag.

Här är svenskarna som vunnit Stanley Cup:

Fyra titlar:Stefan Persson, New York Islanders (1980-83), Anders Kallur, NY Islanders (80-83), Nicklas Lidström, Detroit (97, 98, 02, 08), Tomas Holmström, Detroit (97, 98, 02, 08).

Tre titlar:Niklas Hjalmarsson, Chicago (10, 13, 15).

Två titlar:Tomas Jonsson, NY Islanders (82 och 83), Willy Lindström, Edmonton (84, 85), Ulf Samuelsson, Pittsburgh (91, 92), Peter Forsberg, Colorado (96, 01), Tommy Albelin, New Jersey (95, 03), Johnny Oduya, Chicago (13, 15), Marcus Krüger, do (13, 15), Carl Hagelin, Pittsburgh (16, 17), Patric Hörnqvist, do (16, 17), Oskar Sundqvist, Pittsburgh (16), St Louis (19).

En titel:Mats Hallin, NY Islanders (83), Mats Näslund, Montreal (86), Kjell Dahlin, do (86), Kent Nilsson, Edmonton (87), Håkan Loob, Calgary (89), Kjell Samuelsson, Pittsburgh (92), Tomas Sandström, Detroit (97), Anders Eriksson, do (98), Fredrik Olausson, do (02), Fredrik Modin, Tampa Bay (04), Niclas Wallin, Carolina (06), Samuel Påhlsson, Anaheim (07), Henrik Zetterberg, Detroit (08), Johan Franzén, do (08), Niklas Kronwall, do (08), Mikael Samuelsson, do (08), Andreas Lilja, do (08), Viktor Stålberg, Chicago (13), Joakim Nordström, do (15), David Rundblad, do (15), Nicklas Bäckström, Washington (18), André Burakovsky, do (18), Christian Djoos, do (18), Carl Gunnarsson, St Louis (19), Alexander Steen, do (19).