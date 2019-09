Filmrecension: Countrykvinnor som briljerar

Foto: Scanbox entertainment

Rose-Lynn är Glasgows mesta countrystjärna, med en fängelsedom och en fantastisk röst som starka kännetecken. Hon drömmer om Nashville i denna näsdukskrävande saga om matriarkat och musik.

Rose-Lynn bär tatueringen "Three chords and the truth" på armen, älskar country och packar i inledningen av "Wild rose" ihop sina få tillhörigheter i fängelset. Sen drar hon på sig de vita cowboybootsen och ber samtliga vakter att dra åt helvete. "Ja, ja, kom inte tillbaka nu", säger de, mest roat.

Sen ligger hon med en kille och njuter av friheten. Just när man misstänker att den, visserligen underhållande men lite tröttsamt kaxiga Rose-Lynn ska förvandlas till en karikatyr ihopsydd av country-kitsch och sprittunga bad-girl-klichéer nyktrar filmen till.

Inte minst i några riktiga show-stoppers till scener, där den fenomenala Jessie Buckley får glänsa. Rose-Lynn är nämligen karismatisk som få och begåvad med en enorm pipa. Hon sjunger sin älskade country ur hjärtat på ett sätt som konkurrerar med självaste Lady Gagas inlevelse i "A star is born".

"Wild rose" är melodrama när det är som mest tårkrävande och upphöjt. Någonting står på spel i varenda scen och det är inga småskaliga saker. Det är den rastlösa och oansvariga Rose-Lynns själ det handlar om.

"Wild rose" är på ett sätt en välbekant story om hur en stjärna föds. Men den här filmen har en uppfriskande egenhet, som jag egentligen får syn på först när eftertexterna rullar. Handlingen är i princip befriad från män. Rose-Lynn har två barn, men pappan (papporna?) är frånvarande både fysiskt och själsligt. Likaså Rose-Lynns egen pappa. Frågeställningarna i hennes liv handlar överhuvudtaget inte om romantisk kärlek eller några mål som har med tvåsamhet att göra. Män är en icke-fråga.

Alla starka känslomässiga band finns kvinnorna emellan. Mamma. Kvinnliga chefen. Dottern. Och i en fantastisk slutscen skildras hur en hårt prövad mamma med stolthet kan blicka upp på sin dotter, som i sin tur kan se på sin dotter med värme, som i en kedja av kärlek och styrka. Det är så maffigt. Ta med mamma och näsdukar och njut, det är en stark rekommendation.