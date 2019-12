Filmrecension: Mer av allt i succéuppföljaren

Foto: Disney

En riktig hitlåt av typen "Let it go" saknas i den här snygga uppföljaren. I övrigt blir det mer av allt – som magi, systerskap, spänning samt en ny eldig publikfavorit.

I den första filmen kunde Elsa och Anna äntligen öppna dörrarna till slottet och börja leva, inte minst Elsa fick slå sig lös från förtryckande normer och omfamna den hon verkligen var.

Kombinationen girlpower och fantastiska låtar gjorde "Frost" till en klassiker direkt.

I den här filmen har handlingen intelligent nog blivit komplexare (nästan på gränsen till överlastad) som för att passa en kärnpublik som liksom hjältinnorna också har blivit några år äldre. "Frost 2" handlar om att livet ständigt förändras och att det enda man kan göra åt det är att leva i nuet. Det må låta som en standardformel i en självhjälpsbok, men det finns som tur är inget generiskt över "Frost" och dess huvudpersoner.

För även om Elsa nu lever öppet med sina förmågor och styr Arendal, så kvarstår frågan om varifrån hennes krafter egentligen kommer? Vad är meningen med hennes liv?

Hon vaknar på nätterna av en mystisk röst som tycks kalla på henne och snart drar ett härligt äventyr i gång där Anna, Elsa, Kristoffer, renen Sven och den älskvärde snögubben Olof ger sig av mot en förtrollad skog.

Systrarnas dunkla familjehistorik blir en bärande del av historien. Vi får också möta det gåtfulla Tundrafolket, som filmskaparna hämtat inspiration till från en resa på samiska breddgrader.

Animationen är förtrollande vacker med ett ståtligt höstlandskap och en magisk vattenhäst som utropstecken. Klimatbudskapet uttalas aldrig men ligger ändå där som en naturlyrisk underton som förhöjer storyn. Det dyker också upp en ny liten förtjusande bekantskap, en ödla med eldiga färdigheter som lär smälta vartenda hjärta i publiken.

Soundtracket till "Frost 2" kommer inte att bli ett lika starkt förekommande inslag i alla barnfamiljers hem som den första filmens. Här finns ingenting som ens kommer i närheten av monsterhiten "Let it go". Men ingen kommer att bli besviken för det, här finns desto mer av den varma humorn, de starka känslorna och det fina systerskapet som alla Elsa och Anna-fans så hett har längtat efter.