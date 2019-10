Fjärde raka bortasegern för HV71

Foto: Andreas Hillergren/TT

HV71 tog till sist fjärde raka bortasegern efter 3–1 mot Örebro.

Samtidigt bröts närkingarnas långa segertrend i SHL.

I torsdags tog HV71 till sist två poäng efter straffdramat mot Malmö. Och på lördagskvällen ställdes smålänningarna inför en ny tuff bortamatch mot Örebro som tack vare senaste bortasegern mot Linköping tangerade klubbrekordet med fem raka trepoängare i SHL.

Det slutade med att HV71 tog fjärde raka bortasegern i Behrn arena där närkegänget vunnit fyra raka segrar i oktober.

Det var också Jönköpingslaget som inledde målskyttet efter knappt tre minuter. Centern Linus Fröberg avslutade ett vackert HV-anfall när han smällde in pucken bakom chanslöse målvakten Dominik Furch som inte hann med i sidledsförflyttningen.

"Hittade lucka"

– Jag får en bra passning från Simon (Önerud) och sedan hittade jag en lucka där, sade Linus Fröberg om sitt mål till C More i första periodpausen.

I periodens sista sekund jobbade sedan förre Örebrocentern Joakim Andersson in 2–0 på en retur i powerplay. Jocke Andersson, som inför förra säsongen lämnade Örebro för HV71, gjorde därmed sitt fjärde mål för säsongen.

Två minuter in i andra perioden fick hemmalaget ett mål bortdömt efter videobedömning då Örebros Linus Öberg tryckte in pucken med handen. Upprörda örebroare ville dock få det till att HV-målvakten Hugo Alnefelt själv skulle ha tryckt pucken vidare in i mål.

Annars hände inte speciellt mycket i anfallsväg i andra perioden som förblev mållös.

"För dåligt"

Och Örebros stjärnforward Mathias Bromé var knappast nöjd med mittperioden.

– Vi skapade ingenting, det är för dåligt här på hemmais. Vi måste steppa upp oss, nu måste vi vinna fler dueller och skapa fler anfall, sade Bromé till C More i andra periodpausen.

Det gjorde också hemmalaget efter pausen och efter knappt halva tredje perioden luckrade Örebro upp HV:s tighta box och forwarden Joonas Rask snärtade in reduceringen i krysset i powerplay.

Men Oscar Sundh satt stopp för Örebros stora offensiv när han i slutsekunderna satte 3–1 i öppen bur.