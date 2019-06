Fladdermusliknande dinosaurie upptäckt

Fakta

Dinosaurierna uppstod för mellan 240 miljoner och 230 miljoner år sedan, under triasperioden.

De blev dominerande i alla ekosystem på land under de efterföljande perioderna, jura och krita, från 201 miljoner till 66 miljoner år sedan då de utplånades när jorden kolliderade med en asteroid.

I grova drag kan dinosaurierna delas upp på tre huvudgrenar: 1) de enorma långhalsade sauropoderna, 2) rovdinosaurierna, 3) de växtätande ornithischierna som omfattar horndinosaurierna och anknäbbsdinosaurierna.

Fåglarna, som i rent teknisk mening är dinosaurier, härstammar från små rovdinosaurier.

Källa: The Rise and Fall of the Dinosaurs